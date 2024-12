CIVITAVECCHIA – Civitavecchia ha ufficialmente il suo cartellone estivo. Ad illustrarlo l’assessore alla Cultura Stefania Tinti, personale degli uffici di Cultura e Turismo e il delegato a musica e spettacolo Valentina Petringa. Si tratta di 16 appuntamenti (l’ultimo è doppio) che si terranno tra Cittadella della Musica e Arena Pincio, quelli che secondo Tinti, «sono due luoghi significativi per la città».

Un cartellone senza big, come già annunciato negli scorsi giorni, messo in piedi in poco tempo grazie alla collaborazione con le eccellenze locali, e nel cartellone ce ne sono davvero tante, mentre prosegue il lavoro in vista dell’estate 2025 e Tinti non esclude qualche piccola “follia” che sarà annunciata da qui alle prossime settimane.

Si parte l’11 agosto con “Per Aspera ad astra” alla Cittadella della Musica con Gino Saladini, Ernesto Tedesco, Mario Camilletti, Emiliano Manna e con la partecipazione dell’associazione astrofili civitavecchiese.

Gli eventi si snoderanno su tre direttrici artistiche talk, teatro e musica con una doppia serata finale dedicata alle scuole di danza. Si tratta di un primo cartellone messo in campo per fornire un’offerta ai civitavecchiesi con l’idea di allungare le serate anche a settembre. La scelta di non inserire big nel cartellone è legata a motivi «squisitamente di ordine finanziario. I cantanti che abbiamo contattato avevano date disponibili e per aggiungerne di nuove - ha sottolineato Tinti - chiedevano il doppio o il triplo del loro cachet».

Si prosegue 13, 14 e 16 all’Arena Pincio con Idraulici senza licenza, Amori e pellicce e Felici e sempre maleducati. Il 17 A qualcuno piace Jazz, sempre all’Arena. Tutti gli spettacoli sono alle 21 e ad ingresso libero.

IL CARTELLONE COMPLETO

11 agosto – Cittadella della Musica. “Per Aspera ad Astra” con Saladini, Astrofili e Tedesco.

13 agosto - Arena Pincio. “Idraulici senza Licenza” scritto e diretto da Simone Luciani due attori non riescono a lavorare nel mondo dello spettacolo e sono costretti per sbarcare il lunario a trasformarsi in due... maldestri... gigolò.

14 agosto - Arena Pincio. “Amori e Pellicce” scritto è diretto da Patrizio De Paolis. Una pelliccia di visone "viaggiante" al centro di una vicenda dove non mancano equivoci, tradimenti, scambi di persone. Tutti gli ingredienti della farsa che ebbe come maestro G. Fevedeau, sono abilmente manipolati in chiave moderna.

16 agosto - Arena Pincio. "Felici e sempre Maleducati" scritto e diretto da Enrico Maria Falconi. Nicola ritorna a casa, nella periferia di Roma, dopo l'ennesimo arresto e trova una situazione più caotica che mai. I suoi due figli, estremamente particolari e problematici, aggiungono benzina sul fuoco di una famiglia già esplosiva. A complicare ulteriormente le cose, c'è sua moglie, che ha trovato una nuova vocazione: OnlyFans. Tra risate, malintesi e situazioni imbarazzanti, Nicola cerca di ristabilire un equilibrio nella sua vita, ma scopre presto che la normalità è un lusso che la sua famiglia non può permettersi. Una commedia irriverente che esplora le sfumature della vita familiare con un tocco di umorismo graffiante e una buona dose di sarcasmo.

17 agosto - Arena Pincio. Marco Guidolotti quartet feat. Elisabetta Antonini "A qualcuno piace jazz". Un viaggio tra le più belle canzoni (song) d'amore e non del repertorio jazzistico all'interno dei film più rappresentativi del XX secolo. La soave voce della leader Elisabetta Antonini si fonde con l'energia del sax baritono di Marco Guidolotti in un dialogo continuo, supportato da una ritmica importante che vede Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

20 agosto - Arena Pincio. "Freak At On" in concerto. Una band nata da una idea di due civitavecchiesi che da sempre rappresentano al meglio la musica come Dario Fugalli e GinoFedeli.

21 agosto - Arena Pincio. Max Petronilli in “Cantando Sanremo”, un piacevole viaggio musicale fra alcuni dei più grandi successi del Festival strizzando l'occhio ad alcune partecipazioni come dire" un po' originali" e fuori dagli schemi sanremesi.

23 agosto - Cittadella della Musica. Coro Epikanten

27 agosto - Arena Pincio. Ciribiribin band "Do you swing Italiano?". Una band che propone, in uno stile molto aderente alla tradizione swing italiana dello scorso secolo, una selezione di brani del repertorio che hanno cantato i più grandi interpreti. La voce del leader Coky Ricciolino, cantante, attore, imitatore e doppiatore, vi guiderà attraverso una carrellata di canzoni popolari che hanno fatto la storia dello swing italiano. La band è completata da Andrea Tardioli al sax tenore e clarinetto, Dario Pierini al contrabbasso, Flavia Ostini al contrabbasso e Antonio Donatone alla batteria;

1° settembre - Arena Pincio. Luca Guerrini con “Dorian Gray”

3 settembre - Arena Pincio. Luciferama Alan Parsons Project Tribute Band. Titolo del concerto: The Best Of Alan Parsons Project.

7 settembre - Arena Pincio. "Io e il Filosofo" da una idea di Gino Saladini. Un uomo ogni giorno si reca nel parco e li incontra musicisti, un cantante e, soprattutto, un filosofo.

8 settembre - Cittadella della Musica. Simonetta Camilletti in concerto chitarra classica.

9 settembre - Arena Pincio. “L’Estate di San Lorenzo” scritto e diretto da Enrico Maria Falconi ambientato a cavallo tra il bombardamento di Civitavecchia e quello del Quartiere San Lorenzo di Roma. Una storia italiana.

10 e 11 settembre - Arena Pincio. ATS Scuole di ballo

