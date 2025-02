CIVITAVECCHIA – Giovedì 13 febbraio la città di Civitavecchia celebra un evento speciale: l’omaggio al grande regista Ettore Scola e al suo film "Che ora è", girato interamente in città nel lontano 1989. Un'occasione per ricordare il primo ciak di un'opera cinematografica che ha visto protagonisti Marcello Mastroianni e Massimo Troisi, e che ha riportato per alcune settimane Civitavecchia sotto i riflettori del mondo del cinema.

La giornata di celebrazioni prevede un convegno per gli studenti che si aprirà alle 10 presso l'IIS Stendhal di Civitavecchia, con i saluti di apertura della dirigente scolastica Maria Federici e delle autorità cittadine, tra cui il vicesindaco e assessore alla Cultura Stefania Tinti.

A seguire, prenderà il via il convegno dal titolo: “Civitavecchia città del cinema - Che ora è - Civitavecchia omaggia Ettore Scola", moderato da Piero Pacchiarotti, presidente di Civitafilm e organizzatore dell’evento realizzato con il contributo del Comune di Civitavecchia. Tra gli interventi, spiccano quelli di Fabrizio Barbaranelli, sindaco di Civitavecchia dal 1983 al 1990, che parlerà del rapporto nato all’epoca tra il film e la città; a seguire Graziano Marraffa, Presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano, analizzerà il grande cinema di Ettore Scola.

Un momento particolarmente emozionante sarà la proiezione del video di presentazione dal titolo: "Civitavecchia città del Cinema - Che Ora è - omaggio a Ettore Scola tra palco e set”, un omaggio in immagini e interviste al regista per la scelta di ambientare la sua opera in città.

Nel corso del convegno, interverrà Silvia Scola, regista e sceneggiatrice, figlia di Ettore Scola, che offrirà un contributo sulla scrittura della sceneggiatura del film "Che ora è", e ancora Pino Quartullo, produttore, attore e regista della trasposizione teatrale del film, che parlerà della trasposizione dell’opera dal cinema al teatro. Le conclusioni del convegno saranno affidate a Piero Alessi, assessore al Turismo di Civitavecchia e Valentina Di Gennaro, delegata al Museo del Cinema, che ricorderanno l'esperienza del film, sottolineando il valore del cineturismo come elemento di sviluppo economico e culturale per la città.

Le celebrazioni in onore di Ettore Scola e del suo film "Che ora è" non si concluderanno con il convegno. Alle 17, presso l'ex Chiesa San Giovanni di Dio, in piazza Calamatta, alla presenza degli ospiti, verrà inaugurata la mostra fotografica dedicata al film, realizzata nel 2011 con il contributo della Fondazione Cariciv, con le foto gentilmente concesse dall’archivio Tursi, riproponendo al pubblico cittadino le emozioni del backstage attraverso immagini che raccontano com’era Civitavecchia quasi 40 anni fa.

La mostra rimarrà aperta anche nei giorni di venerdì e sabato fino alle ore 20:00 con ingresso gratuito e sarà l’occasione per riscoprire il legame tra Civitavecchia e il cinema; un legame che risale già agli anni '30 quando la città divenne il set di importanti produzioni cinematografiche, e che oggi può essere valorizzato attraverso iniziative come questa, che celebrano il cinema di qualità e promuovono il cineturismo come volano di sviluppo culturale ed economico.