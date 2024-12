CIVITAVECCHIA – Domani sera, 16 luglio, la Cittadella della Musica di Civitavecchia ospiterà un evento imperdibile.

Il Bigshow Live Band porterà sul palco uno spettacolo di pop dance italiana e internazionale, dagli anni '70 ai 2000.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con coupon disponibili al botteghino del Teatro Traiano e il giorno dello spettacolo. Inizio previsto per le 21:00. In caso di maltempo, l'evento si terrà nella sala Ennio Morricone. Un'occasione da non perdere per gli amanti della musica e non solo.

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone della terza edizione di “E… state in giardino”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA