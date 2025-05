CIVITAVECCHIA – Un appuntamento da non perdere con il cinema d’autore: domani, giovedì 22 alle 21, il Cineteatro Buonarroti ospita Eleonora Danco, autrice, regista, attrice e performer, che incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo film "n-Ego", all’interno della rassegna “Incontroluce”.

Dopo il successo di N-Capace, la Danco torna dietro (e davanti) alla macchina da presa con un’opera intensa e visionaria. n-Ego è un viaggio introspettivo, una riflessione sulla condizione umana e sul senso stesso dell’arte e dell’identità. Attraverso le strade di luoghi diversi, la regista – travestita da manichino dechirichiano, figura sospesa tra il reale e il metafisico - affronta una crisi creativa ed esistenziale, incontrando personaggi unici che diventano specchi delle sue paure e desideri. Le loro storie si intrecciano alla sua in una narrazione frammentata ma coerente, costruita come un mosaico emotivo.

Eleonora Danco è una figura di riferimento del teatro contemporaneo italiano. Il suo è un teatro fisico, teso, in cui corpo e parola si fondono in una sola espressione. Alterna slang e prosa, dramma e comicità, restituendo una scrittura unica e riconoscibile. Ha saputo portare in scena il disagio, la marginalità e la ricerca di senso con uno stile personale e inconfondibile. Ha lavorato con registi del calibro di Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Michele Placido, Gabriele Muccino, Pupi Avati, Ettore Scola, Vittorio Gassman, Gigi Proietti e Cristina Comencini, dimostrando una versatilità rara. La sua voce ha attraversato anche la radio, con documentari e monologhi per Radio3, e la televisione, sempre portando con sé la forza di una scrittura tagliente e

poetica.

L’incontro al Cineteatro Buonarroti sarà un’occasione speciale per entrare in contatto con una delle artiste più originali e coraggiose del panorama italiano, capace di fondere linguaggi e universi espressivi in una forma nuova di narrazione.