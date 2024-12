RONCIGLIONE - Oltre cento figuranti (e altrettanti componenti della troupe dietro la macchina da presa) hanno affollato da questa mattina le vie del centro di Ronciglione, divenuto set cinematografico, ambientato tra gli anni ’50 e ’70, della nuova serie televisiva “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima, creata insieme a Leonardo Fasoli e prodotta da The Apartment e da AlterEgo.

Le riprese del nuovo progetto televisivo di Sollima, regista di serie di successo come Romanzo Criminale e Gomorra, hanno interessato diverse location della Tuscia e sono approdate a Ronciglione per iniziare i lavori sul set martedì 16 fino a giovedì 18 gennaio. A partire da venerdì 17 sarà ripristinata la normale viabilità nel centro, attualmente interessato da divieti di transito e di sosta per consentire lo svolgimento delle riprese. La serie in quattro episodi è basata sui fatti del Mostro di Firenze e andrà in onda prossimamente su Netflix, snodandosi attraverso la ricostruzione di fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche.

