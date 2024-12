SORIANO NEL CIMINO - Chiusura in grande stile per la mostra di pittura “Fausto Pirandello”.

Grande attesa per la lettura scenica “Dialogo immaginario fra Luigi Pirandello e il figlio Fausto” di Luciana Grifi a cura del Maestro Sergio Urbani. In occasione della chiusura della seconda edizione del “”Premio nazionale di Pittura Fausto Pirandello” è in programma per domenica 28 gennaio, alle 17 a Palazzo Chigi Albani, la lettura scenica del “Dialogo immaginario fra Luigi Pirandello e il figlio Fausto” di Luciana Grifi. Un evento suggestivo che si preannuncia carico di emozioni. La lettura scenica sarà interpretata del regista Sergio Urbani e dell’attore Alessandro Braccini. La mostra “Premio di pittura Fausto Pirandello” è stata inaugurata lo scorso 2 dicembre e ha attirato numerosi visitatori. Un evento importante che suggella, con maggiore profondità, lo storico legame fra la famiglia Pirandello e il paese di Soriano nel Cimino.

