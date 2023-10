SANTA MARINELLA - Giunge al termine il cartellone estivo della biblioteca comunale, che ha preso il via nel mese di luglio con gli appuntamenti dedicati alle presentazioni di libri. Un pubblico partecipe e numeroso ha preso parte nel giardino della Casina Rosa, sul terrazzo della biblioteca e al castello di Santa Severa, alle tante serate in cui autori, giornalisti e editori sono intervenuti per approfondire e raccontare le storie e le trame dei romanzi e leggerne alcuni brani. Ieri, il cartellone prevedeva la presentazione dell’Atlante Archeologico Illustrato dei Monti della Tolfa, di Glauco Stracci. Corredato da una dettagliata carta, il testo è un utile strumento per una visione d’insieme del territorio in ambito archeologico, storico e naturalistico. L’atlante sarà un valido strumento per la conoscenza, la salvaguardia e la tutela dell’inestimabile patrimonio culturale anche di Santa Marinella. Destinato sia al lettore comune, principale destinatario, sia al professionista, ha l’obiettivo di recuperare e valorizzare la memoria di quanto ci è stato trasmesso negli anni.

“Il vino, il verso e la stella”, è invece il titolo della raccolta di poesie di Goffredo Muraglia, scrittore, insegnante e viaggiatore. Il libro è stato presentato dalla delegata alla biblioteca, Giovanna Caratelli, sulla terrazza della biblioteca. Hanno letto le poesie, accompagnati da un sottofondo di chitarra classica, alcuni studenti del Liceo Galilei, partecipi del progetto Patto per la Lettura. Nei prossimi giorni, verranno presentate le varie iniziative curate ed organizzate dalla biblioteca e dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

