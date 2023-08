CIVITAVECCHIA – Roberta Galletta raddoppia e continua a mettere a disposizione la sua grande passione ed il suo amore per Civitavecchia.

E così, dopo aver dato il via domenica sera al progetto "Le Sette Chiese di Civitavecchia. L'arte nella Casa del Signore" è pronta a rilanciare con un nuovo percorso, che partirà domani sera alle 21 e avrà come location la Lega Navale. Si tratta di “Viaggio alla scoperta della storia di Civitavecchia”, attraverso sei tappe fino al 30 agosto: il primo appuntamento è con “Leonardo, Bramante, Sangallo e Bernini, l’opera dei Geni del Rinascimento e del Barocco a Civitavecchia”. Spazio poi al Pirgo, a Guglielmo Marconi, al cinema a Civitavecchia, a Calamatta, Cialdi e Guglielmotti e infine ai bombardamenti del 14 maggio 1943. Quest’ultimo appuntamento, così come quello sul cinema, saranno ospitati ai giardini di Borgo Odescalchi.

Intanto il progetto "Le Sette Chiese di Civitavecchia. L'arte nella Casa del Signore" è iniziato domenica nella chiesa dei Santa Maria delle Grazie-della Stella con una straordinaria partecipazione di pubblico e del già priore Gianni De Paolis, facendo conoscere la storia della piccola chiesa di piazza Leandra, della la statua vestita della Madonna delle Grazie, di San Bonaventura da Bagnoregio e della nascita dell'Arciconfraternita del Gonfalone, dei penitenti e del potente rito della suggestiva Processione del Venerdì Santo e della bellezza delle pitture di Ennio Galice.

Nato grazie alla collaborazione artistica di Roberta Galletta e di Maria Letizia Beneduce, il progetto è figlio della felice intuizione della musicista e artista Beneduce che ha indicato il viaggio concreto e simbolico nelle Chiese, dalla più antica alla più antica che non c'è più, passando cronologicamente per le più moderne, dall'interno all'esterno della Città raccontando la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e della Stella, la Chiesa di San Giovanni, la Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte, la Chiesa Cattedrale di San Francesco, la Chiesa di Sant'Antonio- Santuario della Santissima Concezione, la Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi per poi terminare nello spazio vuoto della Chiesa Matrice e Templare di Santa Maria. Quest'ultima sarà raccontata attraverso le immagini e la ricostruzione virtuale realizzata dal Museo Virtuale della Macchina del Tempo.

Il progetto vedrà anche la partecipazione della stessa Beneduce con il suo Trio le Capinere Ensemble in una serata speciale alla fine di settembre. Appuntamento ogni domenica dalle 21.00 alle 22.30 fino al 10 settembre 2023.

La Memoria Ritrovata, contenitore ideato da Roberta Galletta nel 2011 e dentro il quale confluiscono dal 2011 visite guidate, libri e serate di divulgazione storica, negli anni si è poi concretizzato in passeggiate culturali e serate di condivisione culturale iniziate nel 2016 nelle piazze del Centro Storico cittadino per poi spostarsi nel 2020 nei quartieri periferici di Civitavecchia fino ad arrivare quest'anno all'interno delle chiese più antiche del Centro Storico cittadino.

«Grazie anche al Vescovo Gianrico Ruzza e alla responsabile dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici Rachele Giannini, a Don Cono Firringa, a Don Fabio Casilli, a Don Giuseppe Demeterca – ha spiegato Galletta – ai Priori Remo Barletta e Giacomo Catenacci e a Massimo Magnano e all'anima del domenicano padre Raimondo Diaccini per aver creduto in questo bellissimo progetto. E alla creatività di Patrizia Fiorucci per la locandina».