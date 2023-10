CIVITAVECCHIA – Lo scorso 25 ottobre presso la sala museale del Cesiva si è svolto un incontro tra il comandante dell’Istituto militare generale di divisione Alberto Vezzoli, presidente della sezione locale Anpi Giorgio Gargiullo e Lucia Arena responsabile della “antica legatoria Viali” di Viterbo per la riconsegna alla biblioteca del Centro del primo lotto di preziosi libri antichi restaurati. La necessità di riportare tali volumi nella migliore condizione è stata possibile per l’intervento dell’Anpi che per tale finalità è riuscita ad avere un congruo finanziamento della regione Lazio. Un contributo che oltre il restauro già effettuato dei primi 16 prevede l’intervento su altri 64. Si tratta di volumi stampati tra il 1648 e il 1899 di grande interesse storico la cui conservazione costituisce un fatto e di rilevante spessore che migliora ulteriormente il già elevatissimo livello culturale della Biblioteca.

