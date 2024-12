SANTA MARINELLA – Dopo un mese dall’apertura estiva del 2024, Santa Marinella si prepara ad ospitare le prime anteprime cinematografiche all’Arena Lucciola, storica arena dedicata alla cultura del litorale romano. Cattivissimo me 4, Ricomincio da TAAAC! e Finché notte non ci separi saranno proiettati in anteprima, a cominciare dal film d’animazione in programma oggi. Il cinema non ha mai smesso di entusiasmare il pubblico di tutto il mondo, facendolo sognare con le sue storie, i suoi progressi tecnologici e la giusta dose di effetti speciali.

L’Arena Lucciola, al secondo anno della nuova gestione affidata a Frontera Cinemas e grazie alla sinergia con la proprietà della famiglia Calcaprina e con il Comune di Santa Marinella, continua a stupire con commedie, pellicole d’azione e film drammatici recentissimi, che hanno accompagnato già per tutto il mese di luglio le famiglie di S. Marinella. Sono stati proiettati titoli come Un mondo a parte di Riccardo Milani, che ha segnato la serata d’inaugurazione, Io Capitano di Matteo Garrone e La

zona d’interesse di Jonathan Glazer, a cui si aggiunge il premiatissimo C’è ancora domani.

Arena Lucciola aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura Cinema Revolution, che permette di vivere la magia del cinema italiano ed europeo a un prezzo scontato di €3,50. Il prezzo standard per gli altri film è di 6€.

Arriva il seguito delle avventure di Gru e dei suoi Minions!

Il 7 agosto 2024 l’Arena Lucciola ospiterà l’anteprima dell’attesissimo Cattivissimo me 4, che

uscirà nelle sale il prossimo 21 agosto. Gru, ormai concentrato sulla vita famigliare con Lucy e le

tre figlie Margot, Edith e Agnes, a cui si è aggiunto il primo figlio maschio Gru Jr., si troverà a

dover fermare Maxime Le Mal e la sua partner Valentina, che lo metteranno in seria difficoltà. Ad

aiutarlo, come sempre, i suoi amatissimi seguaci gialli, i Minions.

Il prezzo dell’anteprima è di 7€ a biglietto.

L’Arena Lucciola apre il botteghino tutti i giorni a partire dalle 20, con le proiezioni previste alle 21:30. Si trova in via Aurelia 301 a Santa Marinella.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero WhatsApp +39 3514936006 o raggiungere

l’arena tramite le pagine dedicate su Facebook (Arena Lucciola) e Instagram (@arenalucciola).