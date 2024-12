S. MARINELLA – “Castrum Novum, la città ritrovata”. E’ il titolo della mostra permanente che verrà inaugurata domani alle 17 nell’aula consiliare, dopo il successo di pubblico riscontrato nella sede del Museo del Mare nel castello di Santa Severa. “Per noi è un onore ospitare nel Palazzo del Municipio questa esposizione su Castrum Novum e sui lavori degli scavi che si sono susseguiti negli ultimi anni e che hanno riportato alla luce reperti dell’antica colonia romana – dice il sindaco Tidei - così importante per il nostro territorio. Siamo lieti di constatare il crescente interesse e la curiosità che i cittadini e i turisti dimostrano verso il sito, che non smette di svelare i tanti tesori archeologici ancora nascosti”. Saranno esposti 15 pannelli illustrativi, che racconteranno la storia e l'archeologia del Castrum in corso di scavo a cura del Museo civico e in collaborazione con l'università di Pilsen, con l'Istituto Romano Finlandese e con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. Sarà installato anche uno schermo per la proiezione dei video e dei servizi Rai dedicati alle scoperte effettuata nel corso della ricerca. L’esposizione sarà inaugurata dal sindaco Pietro Tidei e dal direttore del Polo Museale Civico Flavio Enei. Interverranno Giampaolo Mazzuca in rappresentanza della Soc. PQE Group che ha sponsorizzato l'esposizione al castello e il presidente del Gatc Paolo Marini.