CIVITAVECCHIA – Anthony Caruana non si ferma più e a settembre esce il nuovo romanzo “Passaggi”.

IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

L’autore civitavecchiese sarà tra i protagonisti della 36^ edizione del Salone Internazionale del Libro che si terrà dal 9 al 13 maggio presso il Lingotto Fiere di Torino. Due distinti appuntamenti, sabato 11 maggio a partire dalle ore 18.30, presso lo spazio della Bertoni Editore nel Padiglione 2 del Lingotto Fiere (stand F118 – H117), che lo vedranno presente.

La prima sarà riservata all’antologia “Schegge – Frammenti di realtà”, curata dallo stesso Caruana e realizzata dagli autori della collana Schegge, una serie di racconti - tra cui anche il suo “Una piccola fessura” - e a seguire si terrà la presentazione del libro “L’abito della festa” (con prefazione di Maria Grazia Calandrone), ultimo romanzo di Caruana che risulta anche tra le opere segnalate per il Premio Campiello di questo 2024.

L’ABITO DELLA FESTA

«Il libro sta andando molto bene - ha spiegato l’autore - e per tutta l’estate proseguiremo con appuntamenti e presentazioni per parlare de “L’abito della festa”, un romanzo che colpisce emotivamente perché tratta del tema della morte dal punto di vista di chi rimane. Si ambienta tutto in una stanza e si osserva da spettatori». Un romanzo che Caruana sta già cercando di trasformare in opera teatrale e che sta ricevendo molti feedback, soprattutto dal pubblico femminile tra i 40 e i 50 anni che scrive o contatta Caruana per condividere quello che il romanzo ha lasciato, il personale legame con il lutto risvegliato dal testo.

PASSAGGI

Caruana, insomma, lascia di nuovo il segno e si prepara a stupire nuovamente con un romanzo di “formazione”, Passaggi: sempre con Bertoni editore. Un titolo che sta a significare sia gli spostamenti geografici, di famiglie che si spostano negli Usa, cervelli in fuga, il rapporto di un figlio con suo padre, figlio che diventa padre a sua volta. Insomma, passaggi emotivi, di vita e geografici. Un autore che continua a macinare miglia e che ogni volta riesce a sorprendere. «Sono molto soddisfatto - ha concluso Caruana - è sempre bello tornare al “Salone”».

