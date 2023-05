CIVITAVECCHIA – Fuori il nuovo romanzo dello scrittore e artista civitavecchiese Anthony Caruana. Nei giorni scorsi, dopo la presentazione al Salone del libro di Torino dove ormai l’autore cittadino è un abituè potremmo dire, è ufficialmente uscito “L’abito della festa” il nuovo romanzo di Caruana, edito dalla Bertoni Editore ora disponibile in libreria e negli store online. «Ringrazio tutti coloro - scrive in un post di ringraziamento sui social l’autore - che hanno contribuito alla pubblicazione e, anticipatamente, a chi avrà il piacere di leggerlo». La buona notizia è che poche ore dopo l’uscita il libro di Caruana si è piazzato al 353esimo posto nella classifica di vendite nel settore “narrativa contemporanea” del portale del colosso di vendite online Amazon. Un ottimo risultato che conferma il valore artistico di Caruana, anche musicista e compositore. Un libro molto interessante che l’autore sta presentando nel comprensorio e per cui a breve è previsto anche uno spettacolo. Nei prossimi giorni, infatti, Caruana terrà la prima Presentazione-Spettacolo a Civitavecchia il prossimo 10 giugno alle ore 21 in via Montegrappa e poi via via terrà altri eventi nei vari comuni del territorio e oltre. «Per quale motivo - si legge nella sinossi - Rosa è stata punita? Sette sono i giorni in cui, nella stanza degli addii, si sfiorano, si incrociano e si sovrappongono vite in transito o al capolinea. Sette sono i giorni in cui, come in una Genesi terrena, Rosa ha un compito: prendersi cura di chi ha in tasca un biglietto di sola andata, preparandolo al meglio per l'ultimo viaggio. La sua, però, è una missione gravata dalla colpa: i gesti lievi sui corpi inermi sono carezze di conforto e tormentato tentativo di espiazione.

