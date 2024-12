CIVITAVECCHIA – Il cartellone estivo civitavecchiese va verso la conclusione con l’ultima settimana di appuntamenti tra Arena Pincio e Cittadella della Musica.

Si parte domani, sabato 7 settembre, alle 21 all’Arena Pincio con "Io e il Filosofo" da una idea di Gino Saladini. Un uomo ogni giorno si reca nel parco e li incontra musicisti, un cantante e, soprattutto, un filosofo. Saladini non ha bisogno di presentazioni, medico, autore, scrittore e poliedrico artista a 360 gradi porterà sul palco dell’Arena Pincio un interessante viaggio di riflessione e dialogo con se stessi. Sul palco, Saladini e Mario Bresci affronteranno l’affascinante percorso filosofico di Socrate che, con la tecnica della maieutica, ha insegnato al mondo occidentale il valore della filosofia intesa come mezzo per curare e guarire. Con Saladini e Bresci, sul palco anche Francesco di Iorio, cui è affidato il compito di proporre alcuni brani di cantautori italiani che ben dialogano con la filosofia di Socrate e che rientrano quindi nel filo rosso di questo interessante lavoro.

Domenica alle 19 ci si sposta invece alla Cittadella della Musica con Simonetta Camilletti in concerto di chitarra classica. Un appuntamento dedicato alla musica e agli appassionati tra le mura della magnifica location che è la Cittadella della Musica con le sue sale pensate proprio per esaltare la musica classica, e non. Lunedì alle 21 si torna all’Arena Pincio con lo spettacolo teatrale “L’Estate di San Lorenzo” scritto e diretto da Enrico Maria Falconi ambientato a cavallo tra il bombardamento di Civitavecchia e quello del Quartiere San Lorenzo di Roma.

Una storia italiana. Uno spettacolo in due atti e un cast fatto da attori tutti cresciuti nel Gassman e diventati professionisti. Su palco ci saranno, oltre a Falconi, Ramona Gargano, Simone luciani, Sara Gianvincenzi, Sasha Pilara e Flavia Pennesi. E l’antagonista in questa storia sarà donna. Dal primo bombardamento del 14 maggio a Civitavecchia fino alle bombe su Roma del 19 luglio in una storia «un po’ romanzata – ha spiegato Falconi durante la presentazione della sua opera – della mia famiglia e dell’idea di mio nonno di costruire un’autorimessa ipotizzando un boom economico dopo la guerra. Momenti di difficoltà nella socialità che è un po' quello che tutto ora si continua a vivere, parliamo di varie tematiche oltre che della guerra, si parla anche di disabilità il protagonista Dario ha un fratello che si chiama Edgardo con lieve ritardo e una zoppia evidente. Si tratta di un dramedy, una commedia con finale drammatico». Il cartellone estivo messo in campo dall’amministrazione comunale per l’estate 2024 di Civitavecchia si chiuderà il 10 e l’11 settembre all’Arena Pincio con “ATS Scuole di ballo”, uno spettacolo che vedrà la collaborazione delle realtà di danza cittadine.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Un cartellone che ha puntato tutto sulle eccellenze locali ma non è escluso, come spiegava il vicesindaco e assessore alla Cultura Stefania Tinti nelle scorse settimane una “sopresa”, se così possiamo definirla, a Civitavecchia con un unico appuntamento con un big, magari al Teatro Traiano anche se ormai si pensa ad un appuntamento nel mese di ottobre.

