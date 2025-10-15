CIVITAVECCHIA – La sala Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ. ospita domani alle 16,30 la conferenza dell’Associazione Amici del Fondo Ranalli, che ha come tema la nascita della televisione italiana e con lei, quasi, in contemporanea, il primo grande contenitore pubblicitario, “Carosello”. «Ancora oggi - ricordano dall’associazione - dopo tanti anni, il programma è ricordato da molti bambini di allora, che aspettavano con ansia l’intrattenimento pubblicitario per poi filare sotto le coperte. Le pubblicità erano l’immagine di un’Italia che stava cambiando, crescendo a dismisura e la tv, rigorosamente in bianco e nero, faceva da grancassa, al boom economico, trasmettendo immagini positive ed accattivanti dei prodotti Made in Italy. Durante la conferenza, arricchita da immagini d’epoca, avremo modo di rivedere anche le pubblicità di un prodotto che nasce qui da noi, ma che oggi è conosciuto in tutto il mondo, la Sambuca Molinari, un liquore che porta molto bene i suoi 80 anni». Relazioneranno Rosella Setaccioli, Giuseppe Bellu e Settimio Guredda col contributo tecnico di Gianfranco Fusato , la regia di Maria Grazia Verzani e la collaborazione del circolo Chaplin di Ladispoli. L’ingresso è libero.

