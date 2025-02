SUTRI - Un’altra domenica di festa e allegria nella Tuscia, con il Carnevale che continua a regalare tanto divertimento a grandi e piccoli. Oltre alle tradizionali e storiche manifestazioni di Civita Castellana e Ronciglione, grande successo è stato registrato a Sutri, dove il Carnevale ha visto una grande partecipazione di pubblico e maschere. Ben otto otto i gruppi mascherati, ognuno con la propria originalità e creatività. Tra i protagonisti, un gruppo che ha particolarmente colpito è stato "Brillao Meravigliao”, formato «soltanto da donne che sanno brillare e cambiare il mondo», ha commentato entusiasta una delle organizzatrici, Lorena Tonetti. «Abbiamo portato in scena la forza e il cambiamento delle donne, conquistando il pubblico con colori e messaggi positivi», ha aggiunto. La sfilata, che ha attraversato le vie del paese, è stata accolta con entusiasmo da una folla festante: un successo che testimonia come il Carnevale sia un momento di unione, non solo per la comunità locale, ma anche per chi arriva nella Tuscia per immergersi nelle tradizioni e nella bellezza dei suoi borghi.

