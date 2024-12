FIUMICINO - Arriva il periodo più colorato dell’anno: Carnevale. Un’occasione di fuga dal tran-tran quotidiano, per riscoprire la magia del gioco e della spensieratezza. “Il carnevale 2024 ricco di eventi è un’ulteriore dimostrazione, dopo la start-up dell’estate ed il Natale organizzato in tutte le località, della sinergia che si è creata tra l’amministrazione, le pro loco e le associazioni del territorio – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Valentina Torresi. – Le interlocuzioni avute con le diverse realtà attive sul comune, sin dall’inizio del mandato, si sono rivelate vincenti, contribuendo alla realizzazione di un carnevale colorato e divertente”. Ecco allora tutti gli eventi per festeggiare con gioia questa festa, per grandi e piccini. Dopo il grande successo del “Primo Carnevale di Maccarese” tenutosi il 28 gennaio, domenica 4 febbraio si festeggia a Testa di Lepre alle 13.30 con una sfilata a ritmo di musica: in testa un gruppo brasiliano, con animazione e balli caraibici. Attenzione alla maschera: il travestimento più bello vince un premio Anche Fregenesi festeggia il 4 febbraio: festeggiare il carnevale in bicicletta? Si può! L’appuntamento è per il 4 febbraio 2024. Si parte alla nove, con una pedalata in mountain bike organizzata da FreeMac e Turtle Bike, con partenza dall’infopoint della Pro Loco. Alle 14: 30 sarà la volta di un corteo con gli alunni delle scuole del territorio, carri allegorici ed uno spettacolo itinerante: la partenza è in viale della Pineta 110. Per concludere la sfilata verrà premiata la maschera più bella. Domenica 11 febbraio, invece, si terrà 34° edizione del “Carnevale a Mare”, la maschera carnevalesca ufficiale di Fiumicino, organizzata nel Borgo Valadier, lungo il porto canale di Fiumicino, a cura della Pro Loco. La festa si svolgerà nel centro storico con gruppi mascherati e carri accompagnati da musica ed animazione . Previsto anche un mercatino artigianale dalle ore 10 alle 18 in via Torre Clementina nel tratto compreso tra palazzo Noccioli e via Orbetello.