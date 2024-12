CIVITAVECCHIA – «Ora. Mare di Civitavecchia. Grazie alla città che ci ha riempito di premura ed affetto. A presto!». Sono le parole che l’attore Carlo Verdone ha affidato ai social per ringraziare Civitavecchia, città che in questi giorni ha ospitato le riprese di “Vita da Carlo 3”. Il popolare attore romano ha girato le scene della serie televisiva soprattutto nei pressi del Fattori. Giornata di lavoro, ma anche di piacere per Verdone e colleghi che hanno avuto modo di godere del mare e della buona cucina di Civitavecchia, senza sottrarsi a selfie ed autografi con i fortunati che hanno avuto modo di incontrarlo in città.