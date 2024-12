ACQUAPENDENTE - Domenica 31 dicembre dalle ore 20,30 si tiene l'evento di Capodanno con spettacolo e cena al Teatro Boni ad Acquapendente. La cena, che inizia alle ore 20,30, propone le specialità del ristorante la Parolina. A seguire, a mezzanotte, vengono serviti panettone, spumante, dolci e frutta. A seguito della cena, alle ore 22,45 si tiene lo spettacolo "On air" con le Radiose. Uno spettacolo di canto e teatro comico per una serata divertente, originale e surreale. Tre eleganti signorine vi conducono nel palinsesto di Radio Radiose, dove la musica è protagonista per le proprie orecchie, in onda rigorosamente in diretta e dal vivo. Le Radiose vi accompagnano nelle sincopatissime e frizzanti melodie della swing, con ritmi che coinvolgono il pubblico in una follia in modulazione di frequenza, tra ronzii, fruscii, brusii, borbottii, borboritmi e improvvisi sbalzi di volume, per essere trascinati in una montagna russa radiofonica di epoche e di stili. "On air" è uno spettacolo che mescola ironia e clown, per un teatro fisico, per creare uno spazio giocoso ed entrare in un vortice che non avrà uguali, dove non si vede ma si sente e ciò che non si sente, invece, si vede. Una serata unica e fuori di testa. Protagoniste della serata sono Emanuela Belmonte, Genea Manenti, Valentina Musolino ed Emanuela Vitale per un fine d'anno da fuochi d'artficio. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: 0763 733174 - 334 1615504

