CIVITAVECCHIA – La decima e ultima edizione di "Cartoline da Civitavecchia", il contest fotografico ideato da Port Mobility per promuovere la città, si è conclusa con il tema "Luce e Ombra". Un invito a catturare le bellezze di Civitavecchia attraverso il gioco di luci e ombre, un tema che ha guidato la selezione delle fotografie per il calendario 2025. La scelta, come sempre, è stata ardua, vista la qualità e l’originalità degli scatti ricevuti. Le 12 immagini selezionate, opera di Franco Di Claudio, Fabrizio Rocchetti, Mariapia Statile, Tommaso Pellegrino, Massimo Galli, Raffaele Ballirano, Simone Lombi, Patrizia Tullio, Giuseppino Scotti, Roberto Diottasi, Simone Cervarelli (nella foto) e Giordano Cozzi, offrono scorci suggestivi della città, tra cui il Pirgo, il porto, il Museo Archeologico e la Marina. Spiccano, in particolare, il gioco di ombre sulla Marina di Franco Di Claudio e le prospettive insolite del porto immortalate da Fabrizio Rocchetti e Simone Cervarelli. La presentazione del calendario avrà luogo il 12 dicembre alle 16:30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, dove le fotografie resteranno in mostra fino al 6 gennaio. Il calendario, disponibile in versione da muro e da tavolo, può essere richiesto con una donazione presso l'Associazione Stelle Nascenti, la Croce Rossa Italiana di Civitavecchia e La Casa di Cristina APS. Con questa ultima edizione si chiude un percorso lungo dieci anni, reso possibile dall’amore e dalla partecipazione dei tanti fotografi che, con i loro scatti, hanno celebrato le bellezze di Civitavecchia.