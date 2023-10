CERVETERI - "We All Love Ennio Morricone": un'intera serata, quella di domani in Sala Ruspoli, dedicata al grande maestro Ennio Morricone, autore di alcune delle più grandi colonne sonore della storia del cinema mondiale, protagonista e simbolo della musica italiana nel mondo. Si comincerà alle 20 con la presentazione del libro "We all Love Ennio Morricone" di Luigi Caiola. A seguire il concerto omaggio all'indimenticato maestro. Ad esibirsi, il duo composto da Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte, formatosi nel 2002 all'interno del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove entrambi erano docenti del proprio strumento. In scaletta, “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema Paradiso”, “C’era una volta in America” e molti altri brani. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. È però fortemente consigliata la prenotazione. Si può chiamare o inviare un messaggio al numero 3202632445.

