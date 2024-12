CERVETERI - Serata di versi, poesia ed emozioni quella di domani. Dalle 21 piazza Santa Maria si trasformerà nel palco della finalissima del concorso di poesia "Caere in Versi" indetto dal Comune in collaborazione con la biblioteca Nilde Iotte e al Caffè letterario "Il rifugio degli elfi". Una festa di poesia, di ricordi, di tradizione, un omaggio alla storia di Cerveteri, con undici finalisti e tre lettori d’eccezione, tre volti e voci estremamente conosciute in città come quelle di Dario Quarino, Giacomo Rinaldi e Altiero Staffa. Undici le poesie ammesse alla finale: si tratta di “Regali d’autunno” di Maria Assunta Ciavarella, “Cerveteri” di Antonio Consalvi, “Via degli Inferi, Terra Sacra del Cimitero Etrusco” di Gea Copponi, “La Grande Piazza” di Antonello Corradi”, “Via Agillina” di Bruno Donnini, “Donna Agylla” di Floriana Guglielmi, “Caere sto bene qui” di Giampiero Leodori, “Ierofania” di Maria Gabriella Maramieri, “Piccolo Mondo Antico” di Dario Rossi, “Ode Kaisra” di Maddalena Sterpetti e “Domenica di Cacciarella” di Rosina Travagliati. «Una serata dedicata a Cerveteri, alla bellezza e all’arte della poesia, che vedrà protagonista la nostra città e tanti cittadini storici che hanno omaggiato in versi la cultura e le tradizioni del nostro territorio – ha detto il vicesindaco e assessore alla cultura, Federica Battafarano –Questa che sta per concludersi è la prima edizione in assoluto del concorso, e il numero di partecipanti è stato davvero alto, a testimonianza di come questo sia stato gradito dalla cittadinanza ma anche di quanto sia alta la vena artistica dei nostri concittadini».

