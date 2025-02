CIVITAVECCHIA – Sabato 15 febbraio 2025, alle ore 18:00, al Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia evento speciale con la proiezione di "Berlinguer - La grande ambizione", il film diretto da Andrea Segre, che per l'occasione sarà presente in sala per un dialogo con il pubblico.

A rendere ancora più speciale l'evento sarà l'apertura musicale a cura del coro "Le Coeur - Donne in coro", che ha contribuito alla realizzazione del film e che accompagnerà il pubblico arricchendo la serata con le loro note.

Ospite anche Caterina Corbi, attrice e nipote di Enrico Berlinguer, che condividerà il ricordo del nonno, una delle figure più influenti della politica italiana.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con l'associazione culturale Forte! Festival e l'associazione culturale CGS Cinecircolo XXI, da sempre impegnate nella promozione del cinema, della musica e della cultura attraverso eventi di qualità per il territorio.

Sarà un'occasione preziosa per tutti gli appassionati di cinema, storia e cultura, un momento di condivisione per riscoprire la figura di Enrico Berlinguer attraverso il grande schermo e le parole di chi lo ha raccontato.