SUTRI - Si è concluso con l’arrivo dei Re magi il presepe vivente ospitato nella suggestiva cornice del Parco archeologico, dove sono state registrate migliaia di visitatori. La manifestazione, che si è svolta durante le festività natalizie, ha infatti registrato un successo clamoroso, attirando turisti e residenti da ogni angolo della regione per ammirare la natività allestita in uno degli scenari più affascinanti e unici della Tuscia. Il Parco archeologico di Sutri, con le sue antiche rovine e la bellezza mozzafiato della necropoli etrusca, ha offerto una location perfetta per ospitare il presepe vivente, creando un’atmosfera unica che ha trasportato i visitatori in un’altra epoca, immersi nella storia e nella tradizione. La scelta di ambientare la Natività all’interno di questo sito ha aggiunto un valore speciale all’intera manifestazione, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva e memorabile. Il presepe vivente ha visto l’impegno di numerosi figuranti che, con passione e dedizione, hanno dato vita a scene della nascita di Gesù, rendendo omaggio a una delle tradizioni più amate e sentite della cultura natalizia. L’arrivo dei Re magi, il giorno dell’Epifania, ha segnato il culmine di questa straordinaria rappresentazione, chiudendo con grande successo un evento che ha saputo emozionare e coinvolgere tutti i partecipanti. Aspetto degno di nota, il fatto che anche il sindaco Matteo Amori abbia preso alla manifestazione calandosi, letteralmente, nei panni dell’epoca: segno tangibile di un forte attaccamento alle tradizioni del paese di cui è alla guida.

«Il grande successo del presepe vivente - spiega il primo cittadino - è il frutto di un lavoro di squadra e di un’organizzazione impeccabile». La Pro loco Sutri e l’associazione For Sutri sono state le realtà principali dietro l’allestimento e la gestione dell’evento, garantendo una realizzazione perfetta e un’accoglienza calorosa per tutti i visitatori. «La loro dedizione e il loro impegno - aggiunge Amori - sono stati fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa, che ha regalato momenti di magia e riflessione a tutti coloro che hanno avuto il piacere di parteciparvi». «Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa edizione del presepe vivente - dicono in conclusione gli organizzatori -. Ci vediamo il prossimo anno, con nuove emozioni e sorprese per continuare a celebrare la tradizione e la bellezza del nostro territorio».

