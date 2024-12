SORIANO NEL CIMINO – Torna il premio dedicato al giornalista Pietro Calabrese. La 13esima edizione è in programma per domani, giovedì 16 giugno a partire dalle ore 17, in piazza Vittorio Emanuele II.

Tra i premiati di quest’anno spiccano il calciatore viterbese Leonardo Bonucci, l’attrice Monica Guerritore, il produttore Domenico Procacci e il regista e sceneggiatore Enzo Castellari. Insieme a loro, tra gli altri, il musicista Pinuccio Pirazzoli, lo scrittore sceneggiatore e autore televisivo Giancarlo Governi, il presidente di Sport e salute Marco Mezzaroma, i direttori sportivi Piero Ausilio dell’Inter e Giovanni Sartori del Bologna, Giancarlo Oddi, artefice dello storico scudetto della Lazio del 1974 e i giornalisti Daniele Dallera, Monica Giandotti, Guy Chiappaventi e Camilla Mozzetti. «Premieremo donne e uomini – spiega l’ideatore Antonio Agnocchetti – che hanno collezionato successi e riconoscimenti nel mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e del giornalismo, guadagnandosi un posto nel cuore degli italiani e scrivendo pagine importanti della storia del nostro paese». Sempre nel corso della manifestazione verranno premiati alla memoria Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, e Tommaso Maestrelli, allenatore, leader e padre della Lazio del 1974.

