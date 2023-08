BOLSENA – È stata un successo “Bolsena 1328”, che si è svolta il 18 e 19 agosto. La rievocazione storica medievale ricorda l’assedio senza esito dell’esercito dell’imperatore Ludovico IV “Il Bavaro” alla cittadina, difesa con coraggio ed eroismo dai bolsenesi.«L’11esima edizione è stata speciale – affermano i soci dell’Aps Bolsena A.D. 1328, che ha organizzato la manifestazione -. È stata l’edizione della ripartenza e del rinnovamento. Abbiamo mantenuto salde le radici con la tradizione e, allo stesso tempo, guardato avanti per proporre un evento capace di attrarre i visitatori dopo tre anni di pausa per la pandemia». L’Aps Bolsena A.D. 1328 ringrazia l’amministrazione comunale, per l’importante contributo concesso e per credere nel progetto; i comandi dei carabinieri e della polizia locale; il gruppo comunale della protezione civile; la pro loco Bolsena; la confraternita della Misericordia; la cooperativa sociale Labor; il comitato San Giovanni; i padri Sacramentini; le maestre Pie Filippini; l’ufficio turistico di Bolsena; le Muse del Diavolo; gli sbandieratori & Musici Monaldeschi; il gruppo storico spadaccini di Soriano; le Ombre di Montecoronato; la compagnia arcieri Terra de Lugnano; la compagnia medievale di Todi; la band La Taberna del Diavolo; le attività commerciali e i residenti del rione Castello; i birrifici; gli sponsor che hanno dato un contributo economico. «Diciamo grazie a Chanelle Dèsir, poliedrica performer; ad Alessandro Cipriani, per la sua generosità; al fotografo Giuseppe di Sorte; a Romolo Passini interprete dell’antipapa; a tutti i figuranti; ai volontari che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento – concludono i soci dell’Aps Bolsena A.D. 1328 -. È stato un fine settimana che ha coinvolto un’intera comunità e tantissimi visitatori a seguire gli spettacoli di musici, armigeri, arcieri e sbandieratori. L’appuntamento è alla prossima estate, ad agosto, con la 12esima edizione di “Bolsena 1328”».

