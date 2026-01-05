VITORCHIANO – Una mattina all'insegna della solidarietà e della partecipazione: si è svolta con grande successo la “Befana Tricolore”, iniziativa promossa dal gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr) in collaborazione con Fratelli d'Italia - Viterbo. L'evento si è tenuto ieri, domenica 4 gennaio, presso il CineTuscia Village di Vitorchiano.

Numerose le famiglie ei bambini che hanno preso parte all'iniziativa, pensata per celebrare l'Epifania attraverso un momento di festa e condivisione. Il programma ha previsto la proiezione gratuita del film d'animazione “Un topolino sotto l'albero”, accolto con grande entusiasmo dai più piccoli.

Il cuore dell'evento, come ha sottolineato l'eurodeputata Antonella Sberna (FdI–ECR), vicepresidente del Parlamento europeo e promotrice dell'iniziativa, è stato però il forte messaggio di solidarietà concreta che ha accompagnato l'intera mattinata. Durante l'incontro è stata infatti organizzata una raccolta solidale a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Viterbo, con la donazione di giocattoli, pannolini, prodotti per l'infanzia e buoni spesa.

«Un piccolo gesto può avere un grande valore per chi è in difficoltà. Questa giornata dimostra come anche una festa possa trasformarsi in un'occasione di vicinanza e sostegno reciproco», ha dichiarato Sberna a margine dell'evento.

L'iniziativa ha confermato il forte legame tra istituzioni e territorio, nonché la volontà delle famiglie di condividere momenti significativi che uniscono divertimento e senso civico. Presente anche una significativa rappresentanza istituzionale: il consigliere regionale del Lazio e capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini; i consiglieri comunali di Viterbo Matteo Achilli e Gianluca Grancini; il vicesindaco di Tuscania Leopoldo Liberati; il sindaco di Bagnoregio Luca Profili e il sindaco di Celleno Luca Beraldo.

«La partecipazione ha travalicato i cittadini confini, coinvolgendo persone e famiglie provenienti da tutta la provincia, una testimonianza del valore sociale e aggregativo dell'evento, oltre al messaggio di speranza diffusa», ha concluso Sberna.