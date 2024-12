VIGNANELLO - Dopo l’incontro della scuola media San Giovanni Bosco di Fabrica di Roma con l’artista Eva Pevarello (finalista X factor 2016 e Sanremo 2018) arriverà nella Tuscia, per il progetto “Music on”, Bebo dello Stato Sociale. La band bolognese non ha bisogno di presentazioni: la conosciamo per la loro identità alternativa con attenzione particole ai temi sociali che ben si sposa con il progetto “Music on” proposto dall’associazione Musicultura che si occupa di raccontare, tramite podcast, 10 storie in cui la musica ha salvato dal degrado sociale, economico e culturale. Domani , 21 novembre, Bebo incontrerà i ragazzi della scuola media di Vignanello presso l’aula magna dell’istituto e i giovani dell’istituto di Vallerano al nuovo palazzo della Cultura. Sarà un momento di confronto libero, sincero e stimolante per tutti questi ragazzi che si troveranno a dialogare in maniera diretta con un artista e un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, stravolgendo ogni logica di mercato. Il progetto “Music on”, prevede degli incontri mattutini e pomeridiani tra le classi seconde delle scuole medie e i promotori Maurizio Gregori, Saverio Beccaccioli, Riccardo Schiavoni e Emiliano Di Vozzoper illustrare questo nuovo mezzo di comunicazione podcast, un linguaggio giovanile per tutti che sviluppa la creatività nei racconti e l’immaginazione dei sogni.