FABRICA DI ROMA - L’associazione Bcone torna a scuotere l’estate della Tuscia con la Bcone fest, festival di moto, musica e divertimento in programma il 12, 13 e 14 luglio al parco dei Cedri di Faleri, con il patrocinio del comune di Fabrica di Roma e del consorzio dei comuni della Via Amerina, sempre con ingresso completamente gratuito, nel Pparco dei Cedri di Faleri Novi. Ad aprire la manifestazione venerdì 12 luglio sarà una compagine di artisti tutti giovanissimi: gli Stunt pilots dopo aver sfiorato la vittoria ad X-Factor 2023 ed aver lanciato il loro secondo EP “The Takeoff” sono pronti a infiammare il palco della Bcone fest portando in scena tutta l’energia che caratterizza la loro musica. Prima di loro sul palco salirà anche Holy Francisco, 19 anni e una grande energia che ha portato nell’ultima edizione di Amici, promette di portare tutta la sua freschezza musicale anche sul palco della bcone. Apriranno la Bconefest gli Studio Illegale, una band indie pop con le “trombe” della tuscia viterbese, un gruppo di giovanissimi e affiatati amici che porteranno tutto il loro brio musicale sul palco.

Chiuderà la serata il set di un giovanissimo dj della zona, Tiago Miguel, uno dei giovani dj più promettenti sul territorio, Dj Resident dell’Arabesk disco.

