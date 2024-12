BASSANO IN TEVERINA - Bassano classica chiude in bellezza: Davide Dellisanti al pianoforte rilancia il successo del festival.

Tre serate di musica classica di altissimo livello, successo di pubblico in una cornice che ha valorizzato la storia e l’architettura.

Chiude in bellezza il festival Bassano classica, organizzato dal comune di Bassano in Teverina, con il sostegno della regione Lazio nella chiesa Santa Maria dei Lumi. La manifestazione si è aperta il 28 giugno con l’esibizione del chitarrista Leonardo Vannimartini, il cui repertorio ha spaziato da Chopin a Villa Lobos, dimostrando la straordinaria versatilità della chitarra classica. La serata del 29 giugno ha visto protagonista il Duo Barocco, con Elisa Ciavola al violino e Fabio Marconetti al clavicembalo, che hanno incantato il pubblico con melodie barocche di maestri come Corelli e Veracini.

Il gran finale del 30 giugno è stato un recital solista del maestro Davide Dellisanti al pianoforte, il cui programma “Sogno d’Or” ha attraversato le più emozionanti melodie operistiche, regalando momenti di profonda commozione e ammirazione. Un successo artistico quindi e anche di pubblico, vista la risposta del pubblico a un evento che ha saputo unire la comunità intorno alla bellezza della musica classica e alla riscoperta del patrimonio culturale locale.

