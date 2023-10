C’è Halloween ed il borgo di Bagnaia diventa un mistero a cielo aperto. Tutto pronto per la notte delle streghe e delle zucche a Bagnaia con “Il borgo stregato di Balnearia”: questo pomeriggio e questa sera, dalle 16 alle 22, la frazione sarà visitabile in mezzo a vestiti ed eventi a tema Halloween. L’evento è stato organizzato dal Comitato spontaneo delle mamme di Bagnaia in collaborazione con le associazioni “Gli amici di Bagnaia”, “La Rosa” e la Proloco. «Il nostro comitato – dice Elisa Cepparotti, una delle co-organizzatrici di ‘Il borgo stregato di Balnearia’ – è nato proprio ad Halloween quando i nostri bambini vanno in giro per il borgo a chiedere le caramelle. Ci siamo organizzate ed è già il terzo anno che allestiamo il centro storico di Bagnaia. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto le associazioni e quest’anno, oltre all’intrattenimento per i bambini, ci sarà anche quello per gli adulti». Il programma è molto variegato ed invita alla festa facendo parte dell’evento “La notte di mezzo”. «A Palazzo Gallo ci sarà il primo concorso di intaglio delle zucche dalle 16 alle 19 con l’esposizione di zucche artistiche e premiazione – continua Elisa Cepparotti – mentre l’associazione La Rosa farà degustare e bere tutti, in appositi stand gastronomici, coloro che parteciperanno. Alle 19 ci sarà la distribuzione degli omaggi ai bambini ed a tutti i visitatori. Le offerte che verranno prese verranno riutilizzate per organizzare le prossime feste dei bambini o per donargli qualcosa. In questa terza edizione, inoltre, abbiamo coinvolto la scuola che ha fatto elaborare alcuni lavori a tema su Halloween, ai ragazzi della materna, elementare e media, che verranno esposti in piazza». Questa sera, quindi, il borgo medievale di Bagnaia diventa stregato e col nome di “Balnearia”: dolcetti, scherzetti, personaggi paurosi e animatori intratterranno grandi e piccoli in un clima di giochi e divertimento. Dalle 16 alle 22 si potrà passeggiare per le vie del borgo, gustando una buona cioccolata calda o un buon panino e tanto altro e approfittare per visitare Palazzo Gallo che all'occorrenza esporrà bellissime zucche lavorate e ancora fare una passeggiata nella magnifica Villa Lante.