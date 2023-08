TOLFA - Nuovo appuntamento con la pittura a Tolfa. Il prossimo 19 e 20 agosto, dalle ore 17 alle 24, nell'atrio del Palazzo Comunale sarà possibile ammirare l'esposizione e i lavori eseguiti dalle allieve e dagli allievi dei corsi dell'associazione "Artiamo" di Tolfa. Aspettando ottobre per la ripresa delle attività l'associazione "Artiamo" organizza la consueta mostra di fine dei corsi: corso di pittura per adulti frequentato da 13 allievi/e che è tenuto dall'insegnante Silvia Di Silvestro, laureata presso l'accademia di Belle Arti di Roma; sempre lei, insieme all'insegnante Teresa Moriconi (anche lei laureata all'Accademia di Roma) tiene il corso "Artiamo junior" che conta più di 25 iscritti. Poi c'è il corso di cucito con 6 allieve tenuto da Gina Ceccarelli sarta esperta, la quale ha lavorato per anni in vari atelier. Corso di Decorazione Vetro con 5 allievi e tenuto dall'insegnante Cassandra Orchi, abile artista nella lavorazione del vetro.

L'associazione 'Artiamo' ogni anno è presente in vari eventi, il più significativo è il "Villaggio di Babbo Natale" con la sua famosa pesca di oggetti rigorosamente fatti a mano; spesso ha partecipato a varie edizione del festival di Tolfarte e alla Festa della Radica ed anche collaborato alla realizzazione dei carri di carnevale mettendo a disposizione le competenze artistiche di insegnanti e allievi.

Alla mostra saranno presenti alcune delle opere realizzate durante i corsi, opere che mostrano le svariate tecniche, stili e materiali che si usano durante le lezioni. "Nel corso di pittura adulti si lavora maggiormente ad olio - spiega la bravissima artista Silvia Di Silvestro - ma si spazia anche a tecniche miste dove le allieve sperimentano l'uso di materiali diversi come stucco, bricolage, decoupage, decape e crackle che usano nei loro quadri creando effetti straordinari nell'arte che non ha limiti d'espressione che spazia dalla pittura ad olio, acrilica, tempera ed acquerello alle varie tecniche di cecorazione, tipo foglia oro e argento, anticati, vetrificanti ecc. Nel corso Artiamo junior ai bambini viene insegnato innanzitutto ad avere padronanza e sicurezza in ciò che creano: sono liberi di scegliere la tecnica, il supporto e l'immagine da riprodurre; hanno la libertà di poter mischiare tecniche e materiali in autonomia: è stupefacente vedere come in pochissimo tempo riescono a organizzarsi il lavoro e a svolgerlo con padronanza delle tecniche e senza alcuna paura di sbagliare. Nel corso cucito, invece, si va da un semplice rammendo di un abito alla realizzazione di abiti, accessori per la casa come tende, cuscini e anche oggettistica come fermaporta e svuotatasche, ma anche accessori per la persona, come orse e portafogli. Nel corso decorazione vetro si spazia da piccoli aggetti per la persona, come ciondoli e spille, a veri capolavori di arredamento come lampade, cornici e quadri.a cui la trasparenza e bellezza dei vetri colorati dà un aspetto unico e spettacolare nel suo genere".

Le insegnanti e gli allievi di "Artiamo" aspettano tutti presso l'atrio della villa comunale di Tolfa il 19 e 20 agosto dalle 17 alle 24 dove potrete ammirare le loro meravigliose opere, avere informazioni o iscriversi ai corsi 2023/24.