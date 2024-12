TOLFA - La Scuola Nazionale di Teatro e Improvvisazione Vicolo Cechov esprime profonda soddisfazione per la 13ª edizione del Festival Internazionale delle Arti Improvvisate appena trascorsa. In termine di improvvisatori che hanno partecipato ai workshop e realizzato gli spettacoli, abbiamo raggiunto il record di 110, provenienti non solo dall’Italia ma anche da Grecia, Malta, Austria e Inghilterra. Il team di coach internazionali, provenienti da Slovenia, Usa, Grecia, Inghilterra, Colombia, Austria e Italia hanno valorizzato le bellezze del centro storico tolfetano ideando sul momento performance di improvvisazione teatrale di altissimo livello. In termini di pubblico, abbiamo accolto tantissimi visitatori sia agli spettacoli che ai due eventi/concerti che si sono tenuti venerdì (concerto della storica band reggae Wogiagia) e sabato (concerto della giovane cantautrice emergente Gea, vincitrice del MArteLive nel 2022). Collaudata sia l’impeccabile collaborazione con l’amministrazione comunale che l’inestimabile collaborazione delle associazioni locali.

Da Vicolo Cechov, l'associazione promotrucr di Tolfama, spiegano: "Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno generato e vissuto insieme a noi le molteplici emozioni - spiegano Roberto, Fabio, Francesca ed Enrico - grazie al Comune di Tolfa, per il prezioso contributo dell’instancabile sindaca Stefania Bentivoglio. Grazie a tutti gli enti, le associazioni e le persone che hanno offerto tempo, spazi, lavoro e attenzioni al nostro festival: Università Agraria, Centro Anziani, Polo Culturale, Centro studi italo-norvegese, Unione sportiva, Banda G. Verdi, Convento Cappuccini Tolfa. Grazie a chi ci ha sfamato, il grandissimo chef Da Buzzico. Grazie a chi a lavorato sodo, ma sempre col sorriso sulle labbra, ossia il Gruppo Scout Tolfa 1. Grazie al BlueMoonCaffè che ci presta sempre il ghiaccio. Grazie a Anastasia e Rita per il loro contributo alla sistemazione e pulizia degli spazi e a Italo Ciambella per il lavoro che fa ogni anno per noi. Grazie al nostro super nuovo barman, Andrea Morra. Grazie al super, instancabile, generoso e disponibile staff di Vicolo Cechov, il vero motore del Tolfama Festival senza il quale nulla di tutto questo sarebbe possibile: Camilla Avantario, Valeria Sgamma, Yuri Di Giulio, Letizia Collini, Eleonora Pozzo, Alessio Delle Donne. Grazie alla nostra super Social Media Manager Laura La Daphne Marziali, che per tre giorni ha gestito centinaia di reel, stories, video, foto e post. Grazie al fotografo ufficiale d'assalto delle Officine Cechov Gianluca Luciani, che ha immortalato ogni attimo di questa splendida edizione del Festival. Grazie ad Egidio Virgili e a tutto il suo staff, per la gentilezza, la disponibilità, la simpatia che ci hanno regalato. Grazie ai fantastici Coach Internazionali di questa 13a Edizione del Tolfama Festival Billy Kissa (Grecia), Anne Rab (Austria), Daniel Orrantia (Colombia), Rhiannon Griswold-Jenkins (USA), Chris Griswold (USA), Antonio Amadeus Pinnetti (Italia) e Vid Sodnik (Slovenia) che, con il loro talento, hanno reso questo Tolfama magico ed incredibile. Grazie al The Spot - Improv Digital Bistrot che ha spillato e shakerato tutto l'alcool necessario per rilassarsi e divertirsi nella social Area. Grazie al folle e sempre a palla dj Manilo che ci ha fatto ballare come pazzi.

