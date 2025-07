SANTA MARINELLA - “Vai col vento. Vele in libertà” è il titolo della mostra inaugurata alla Casina Trincia e che è visitabile la sera dalle 18 alle 22 dal venerdì alla domenica fino al 13 luglio. Ad aprire l’esposizione sono stati il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, con l’organizzatore Loris Liberatori, le artiste e il pubblico giunto numeroso. La mostra, che raccoglie le opere di 13 pittrici della Ecole d’Art Martenot, è allestita all’interno e in parte anche nel giardino della Casina Trincia. Il Sindaco, durante i saluti d’apertura, ha definito l’esposizione, allestita egregiamente, un omaggio alla bellezza della nostra città e del nostro mare. “La Casina Trincia - ha detto Tidei - è la cornice più adatta per ospitare queste opere che si inseriscono perfettamente nel paesaggio di Santa Marinella. Un tributo al nostro mare, ritenuto tra i più puliti della costa tirrenica e alle sue caratteristiche salubri, famose in tutto il paese. Ringrazio Loris Liberatori per aver scelto di esporre nella nostra città e mi complimento con l’assessore Vinaccia per aver curato con attenzione il programma culturale della nostra estate”. Le opere, realizzate con le più diverse tecniche, dal carboncino al pastello, alla pittura ad olio e al collage, riproducono il movimento delle vele nel vento e sul mare. Colori freddi dall’azzurro al blu che si alternano ai caldi rossi ed aranciati, sulle pareti della Casina e in prospettiva dalle finestre l’azzurro del mare della passeggiata. “Inauguriamo il cartellone estivo – afferma l’assessore Vinaccia - con questa esposizione particolarmente curata nell’allestimento che la rende ancora più preziosa, elegante e raffinata. Una stagione ricca di appuntamenti e rivolta a tutti. Sono certo che, come negli anni scorsi, cittadini, turisti e amanti della cultura parteciperanno con grande interesse”.