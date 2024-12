VITORCHIANO – Museo delle marionette itinerante, in programma sabato 16 e domenica 17 all’ex convento Sant’Agnese di Vitorchiano. L’appuntamento è dalle 10 alle 18.

Esposizione delle figure animate è un museo itinerante effimero, un ottagono magico, un’installazione interattiva, una piccola collezione privata di marionette proveniente da diversi paesi del mondo rivisitata da Girovago&Rondella. Bottoni per accendere le luci, immaginare scenari, muovere marionette/automi e ascoltare musica. Un’idea interattiva per parlare e promuovere l’arte del teatro di figura. Domenica 17 alle ore 11 sarà proposto, lo spettacolo per piccoli e grandi “Historieta de un abrazo”, della compagnia Dromosofista. Rugiada e Facundo con le loro magie, ombre e misteri, con le loro storie, burattini e sogni, rivivono un amore, antico e reale nello stesso tempo. Il loro teatro itinerante fra piazze e scuole, un piccolo mondo senza luogo e senza tempo, dove si può anche solo guardare e ascoltare, sentire e intuire, fantasticare e immaginare, senza dover per forza capire. Ma lasciandosi accompagnare, trasportare, cullare. Con ingenuità e poesia. L’evento in programmazione nell’Ex Convento di Vitorchiano conclude il progetto “I teatri mobili. L’illusione del teatro di figura arriva a scuola” che si è svolto da ottobre a dicembre 2023 con spettacoli nei cortili delle scuole e laboratori per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado dei comuni della provincia di Viterbo – Vetralla, Monte Romano, Vitorchiano, Celleno, Grotte Santo Stefano e Sipicciano – che hanno aderito al progetto.

Il teatro di figura contemporaneo come opportunità. Tutte le scuole della provincia di Viterbo interessate ad attuare il progetto nelle proprie sedi nel 2024 sono invitate a scrivere all’email: tommaso.grignani@yahoo.it

Il progetto è vincitore del bando triennale per lo spettacolo dal vivo nelle scuole indetto dalla Direzione regionale di Cultura e Lazio Creativo (fondo unico regionale per lo spettacolo). Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata; info 3282329990.

©RIPRODUZIONE RISERVATA