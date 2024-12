CIVITAVECCHIA – Nel suggestivo scenario del Giardino della Cittadella della Musica di Civitavecchia, da domani a domenica 1° settembre, si terrà il Festival del Teatro di Paglia, una tre giorni di eventi dedicata al teatro, all’arte e all’intrattenimento per tutte le età. Organizzato dalla compagnia teatrale Quint&ssenza, vincitrice di un bando promosso dall’amministrazione comunale, il festival rappresenta un'occasione da non perdere visto che saranno portate ben 70 balle di fieno per vivere momenti di condivisione e crescita culturale sullo sfondo di un teatro alla portata di tutti.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Venerdì l’apertura è affidata a un laboratorio teatrale bilingue dedicato ai più piccoli (17:30-19), curato dall'associazione culturale "Le Radici e le Ali". Questo laboratorio non solo avvicinerà i bambini al teatro, ma lo farà in modo interattivo e multilingue, stimolando creatività e abilità comunicative. A seguire, dalle 18:30 alle 20, "Coincidenza Scenica" offrirà uno spazio teatrale aperto a chiunque voglia esibirsi o condividere esperienze artistiche, un’opportunità unica per gli appassionati di espressione scenica. La serata si concluderà con lo spettacolo "Quint&ssenza Teatrale" (21), una performance che rende omaggio ai grandi del teatro italiano, Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Marco Restante.

Sabato proseguirà con un workshop di commedia dell'arte (10 - 12), tenuto dall'associazione culturale "Teatro Ricerche", che permetterà ai partecipanti di immergersi nelle tecniche e nei segreti di una delle forme teatrali più antiche e affascinanti. Nel pomeriggio, dalle 17:30, i bambini saranno di nuovo protagonisti con un altro laboratorio teatrale bilingue, seguito da un’altra sessione di "Coincidenza Scenica". La serata culminerà con lo spettacolo "Le Nozze di Arlecchino" (21), una commedia dell’arte classica interpretata da Mario Gallo e Magda André, sotto la co-regia di Cristiano Leopardi.

L'ultimo giorno del festival, domenica 1° settembre, inizierà alle 16 con un momento ludico e creativo per i più piccoli: un’area truccabimbi sarà allestita per far divertire i bambini con colori e fantasia. Successivamente, un ulteriore laboratorio teatrale bilingue intratterrà i più giovani, preparandoli per il "Talent Show" delle 18, uno spettacolo teatrale pensato per loro, in cui potranno mostrare il proprio talento davanti a un pubblico. La serata di domenica si concluderà con la premiazione del "Premio Teatro di Paglia 2024" alle 21, un concorso teatrale che vedrà protagonisti talenti locali e non solo, si “sfideranno” due compagnie teatrali di Civitavecchia e una di Roma per quattro ambiti premi. Infine in questi giorni, in alcuni esercizi commerciali di Corso Marconi e del centro cittadino saranno esposte delle maschere della commedia dell’arte del maestro Mario Gallo.

