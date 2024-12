CIVITAVECCHIA – Dopo il debutto a Torino e una ricca tournèe che ha toccato, nell’ordine, Milano (quartiere Isola), Firenze, Urbino, Falconara Marittima, Riccione, Varese, Pescara arriva a Civitavecchia (domenica 1 settembre alle ore 21 presso l’Arena Pincio) lo spettacolo “Dorian Gray” diretto dal civitavecchiese Luca Guerini che ne ha curato l’adattamento. Si tratta di un progetto ambizioso quello della Realtà Teatrale Skenexodia perché trasporta le vicende del romanzo noto a tutti nelle atmosfere anni Trenta dei quadri di Jack Vettriano. Come in quelle tele, infatti, i personaggi disegnati da Oscar Wilde sembrano essere trascinati da un forte vento che fa vivere loro passioni, emozioni, tradimenti e passioni.

Lo spettacolo è stato scelto dall'Università di Urbino quest'anno per la Giornata Mondiale contro l'Omofobia e ha fatto 400 spettatori al teatro Sanzio di Urbino alla presenza del Magnifico Rettore che si è complimentato con gli interpreti. Il cast diretto da Luca Guerini è composto dagli attori professionisti: Aldo Mattia Schiavone (di Pescara), Simone De Rose e Marta Longo (di Milano) e Romeo Tofani (di Varese). Quale mistero si nasconde dietro il deterioramento del ritratto del giovane ragazzo? Perché egli sembra non invecchiare assolutamente? Come evidenziato nelle note di regia una chiave di lettura ce la propone lo stesso Oscar Wilde che in una lettera scrive: “Basil Hallward è quello che credo di essere, Henry Wotton è come il mondo mi dipinge e Dorian Gray è quello che mi piacerebbe essere”.

Emozionato per questo ritorno a casa il regista civitavecchiese ha voluto ringraziare il sindaco Marco Piendibene, l’assessore Stefania Tinti e la delegata Valentina Petringa “per avermi permesso di portare nella mia città questo spettacolo che è stato già apprezzato a livello nazionale e mi dispiaceva non essere ancora riuscito a proporlo a Civitavecchia”. Ingresso libero.

