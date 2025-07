CIVITAVECCHIA – Una serata di grande arte, bellezza e suggestione si è svolta giovedì sera presso la splendida location della sezione di Civitavecchia della Lega Navale Italiana, con lo spettacolo "Armonie al chiaro di luna", ideato e diretto dalla docente, ballerina e coreografa Elisabetta Senni, dell’Associazione Centro Danza Classica e Contemporanea. Un evento che ha saputo fondere tecnica e passione, forza e delicatezza, offrendo al pubblico un’esperienza intensa, emozionante e coinvolgente, davanti al mare e sotto il cielo stellato.

Con la regia e le coreografie firmate da Elisabetta Senni e il coordinamento artistico di Patrizia Salvatori, la serata ha visto anche la partecipazione della Uda Company, con direzione artistica e coreografie di Ilenja Rossi e degli artisti associati Gdo, con le straordinarie performance di Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani, interpreti e coreografi di altissimo livello.

Lo spettacolo di danza è patrocinato e sostenuto dal Comune di Civitavecchia – Assessorato alla Cultura, con la presenza ieri tra il pubblico del vicesindaco Stefania Tinti, ed ha rappresentato uno dei momenti centrali della rassegna "Approdi – Vita", voluta dal presidente della LNI Civitavecchia Dario Iacoponi e dal direttivo, e curata da Enrico Maria Falconi in collaborazione con Blue in the Face.

Un successo pieno, grazie a coreografie armoniose e coinvolgenti che hanno saputo unire sul palco ballerini professionisti e giovani allievi, in un dialogo danzato tra esperienza e freschezza. L’intensità dell’esecuzione e la bellezza della scenografia naturale – il mare, la brezza estiva, la luna – hanno reso lo spettacolo un’esperienza memorabile.

“La danza è energia del corpo, forza della mente, poesia pura dell’anima", e questa serata lo ha dimostrato appieno. Il pubblico, emozionato e partecipe, ha applaudito con entusiasmo ogni esibizione, sottolineando il valore di un'iniziativa che coniuga sport, arte e cultura in un contesto unico.

Un plauso alla Lega Navale Italiana di Civitavecchia che, con eventi di questo calibro, conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, offrendo alla cittadinanza momenti di autentica bellezza che nutrono lo spirito.