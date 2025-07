CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con la rassegna culturale organizzata nel suggestivo scenario della Lega Navale di lungomare Thaon de Revel. Giovedì alle 21, infatti, i riflettori si accenderanno su “Armonie al chiaro di luna”, un omaggio poetico e potente al paesaggio, alla bellezza del mare e all’anima artistica di Civitavecchia, uno spettacolo di danza che intreccia emozione, bellezza e formazione, unendo il professionismo di artisti affermati al talento delle giovani danzatrici locali.

Ideato e diretto da Elisabetta Senni, l’evento attraversa i molteplici linguaggi della danza contemporanea e classica, sulle musiche senza tempo di compositori che hanno celebrato la luna, da Beethoven a Debussy. Le coreografie si articolano come una trama, una rete simbolica che evoca la tela di Penelope: gesto dopo gesto, la danza costruisce connessioni, attese, ritorni. Un linguaggio silenzioso che parla direttamente al cuore e che trova nella notte il suo spazio più intimo e potente.

In scena, le giovani danzatrici del Centro Danza Classica e Contemporanea ASD di Civitavecchia su coreografie di Elisabetta Senni. Completa lo spettacolo la partecipazione di UDA Company, produzione GDO, con le coreografie di Ilenja Rossi, artista sensibile e innovativa capace di unire virtuosismo tecnico e forza narrativa. UDA Company presenta un estratto di “Rossini vs Bach”, dieci danzatori urban danno vita a un originale dialogo coreografico tra due giganti della musica. Tra gli interpreti anche Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, artisti associati GDO, riconosciuti per una ricerca scenica che fonde gesto, presenza e composizione in modo profondo e coinvolgente.

“Armonie al chiaro di luna” è un invito a lasciarsi trasportare dalla magia notturna, dove il corpo diventa parola, la musica emozione e la danza un atto d’amore per l’arte, la comunità e il territorio. Biglietti disponibili all’ingresso. Per info e prenotazioni Centro Danza Classica e Contemporanea ASD tel e whatsapp: 3391027060