CIVITAVECCHIA – Si chiama "Le Sette Chiese di Civitavecchia-Armonia Celeste" il percorso ideato da Maria Letizia Beneduce e Roberta Galletta che racconta, attraverso una straordinaria esperienza musicale, storica, artistica e religiosa, la Bellezza delle Sette Chiese del Centro Storico cittadino.

«Perchè è l'Arte che conferisce forma e sostanza alla Fede, strumento attraverso il quale crediamo in Dio e superiamo la paura della morte – ha spiegato Galletta – ma nulla la rappresenta in modo razionale più dell'Arte. Perché l'opera di Dio è dentro le opere d'arte. "Le Sette Chiese di Civitavecchia-Armonia Celeste" è dunque l'evento conclusivo del progetto "Le Sette Chiese di Civitavecchia. L'arte nella casa del Signore" che questa estate ha coinvolto centinaia di persone alla scoperta delle meraviglie artistiche e storiche presenti nelle Sette Chiese del centro storico cittadino. Questo nuovo progetto sarà una straordinaria opportunità per conoscere in un unico appuntamento la ricchezza del patrimonio storico e artistico della nostra città e sarà arricchito da un valore aggiunto che è dato dalla presenza della musica, arte non tangibile ma molto presente all'interno di ogni chiesa».

Durante l'evento la costante ricerca e lo studio di Roberta Galletta riveleranno al pubblico aspetti nascosti della bellezza storica e artistica delle chiese cittadine, mentre Maria Letizia Beneduce e le Capinere Ensemble ne evidenzieranno gli aspetti spirituali e descrittivi, incisi nero su bianco all'interno del pentagramma musicale, eseguendo e guidando all'ascolto il pubblico su pagine celebri di Joahnn Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint Saens e Giulio Caccini. L'arte presente nella casa del Signore troverà così la sua completezza sabato 14 ottobre 2023 all'interno della Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte di Civitavecchia e diventerà "Armonia Celeste"

Appuntamento alle 18.30 e alle 21. Ingresso libero e gratuito. Per info e prenotazioni 347 2709089.

«Grazie per il sostegno al Vescovo Gianrico Ruzza, alla Responsabile dell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia Rachele Giannini – ha concluso Galletta – e alla costante e preziosa presenza e collaborazione di Graphis Studio, della Farmacia Spurio e della Pizzeria Red Carpet di Civitavecchia».