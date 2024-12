VALLERANO - L’aria di marzo a Vallerano si riempie di aromi irresistibili e di un’atmosfera calorosa, grazie alla terza edizione di “marzo in cantina“, un evento straordinario organizzato con passione e dedizione dall’associazione religiosa San Vittore martire, in programma fino a domenica 24 marzo. Dal cinghiale alla porchetta di Vallerano, passando per le prelibatezze della cucina locale, “marzo in cantina” offre un’ampia varietà di sapori autentici. I menù, curati con amore e maestria, rappresentano un inno alla cucina tradizionale, dove gli ingredienti freschi e locali diventano opere d’arte culinarie. La magia di “marzo in cantina” si estende anche fuori dalla cantina stessa. Le passeggiate mattutine e le visite guidate organizzate dall’associazione Kalipè offrono l’opportunità di scoprire la bellezza di Vallerano, tra paesaggi incantevoli e ricca cultura locale. “Marzo in cantina” accoglie tutte le generazioni. Dai più piccoli con il menù bambino, pensato appositamente per i palati giovani, alle escursioni culturali per gli appassionati di storia, c’è qualcosa per tutti. La prenotazione è più che gradita per assicurarsi un posto a tavola o per partecipare alle attività organizzate. Unisciti a noi in questo viaggio culinario e culturale, dove la tradizione si fonde con la generosità e l’ospitalità di Vallerano. “Marzo in cantina” non è solo un evento, ma un invito a celebrare la vita, la comunità e le tradizioni che rendono Vallerano un luogo speciale. Non perdere l’occasione di assaporare il meglio di questo angolo d’Italia. Ti aspettiamo con le porte aperte e i piatti pronti a conquistare i tuoi sensi. Dopo la prima cena di venerdì scorso, il prossimo appuntamento è per venerdì 8 marzo: menù fisso: 25 euro (antipasto della bettala; orecchiette con pesto, speck e pomodori secchi; spezzatino al vino rosso e insalata; dolce, vino della casa e acqua); menù bambini: 12 euro in cucina lo chef Americo Sellistri. Karaoke e musica live con Stefano Rapiti. Si prosegue domenica 10 marzo con un atro gustoso menù. E non solo: è prevista la passeggiata mattutina: (2 ore / massimo 50 persone): 6 euro; e la visita guidata: (2 ore / massimo 50 persone): 5 euro. È possibile prenotare l’intero pacchetto (passeggiata + pranzo + visita guidata) oppure una sola delle tre cose. La passeggiata mattutina inizia alle ore 10, il pranzo inizia dalle ore 12,30 e la visita guidata dalle ore 15,30.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma per il 17 e il 24 marzo.

