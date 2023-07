TOLFA - Tolfa si prepara a un'altra importante e imperdibile mostra dal titolo: ''Arancio, blu e giallo" a cura della eccezionale artista Simona Sarti. "Esponiamo a Piazza Matteotti - scrive l'artisra e direttrice artistica, Simona Sarti - ho pensato di mettere dei teli sui balconi dei diversi palazzi intorno. Ogni palazzina sarà contraddistinta da sfondi uguali con dei dipinti differenti. I colori scelti sono blu, arancio e giallo. Ed è proprio questo il titolo che ho dato a questa installazione. Gli artisti che parteciperanno sono quindici. Per ‘TolfArte 2023’, in piazza Vecchia, un’installazione di teli con fondo monocromatico per ogni palazzo colorerà i balconi e darà vita a una divertente kermesse artistica.

L'iniziativa è promossa dall’associazione culturale "Associazione Arte altra". Gli artisti che espongono le loro opere sono: Silvia Agostini, Isabella Angelini, Agù, Norberto Cenci, Andrea Colusso, Marco Delli Veneri, Giovanna Gandini, Felice Leonardi, Luce, Marina Mannoni, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti, Ginevra Diletta Tonini Masella.

