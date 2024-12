CIVITAVECCHIA – Enorme successo per le Giornate FAI di Autunno, che si sono svolte sabato e domenica, e che hanno visto protagonista il sito archeologico di Aquae Tauri. In 700 si sono recati a visitare il sito: un numero, come sottolineato dal capo gruppo Fai Civitavecchia Daniele Di Giulio, oltre ogni aspettativa.

«Il lavoro dei volontari FAI è risultato encomiabile ed ha garantito il regolare svolgimento delle attività – ha spiegato – in questo viaggio nella storia ha preso parte anche la Protezione Civile del Comune di Civitavecchia che ha fornito un valido sostegno sia logistico sia di personale. È d’obbligo una doverosa riconoscenza all’Amministrazione Comunale di Civitavecchia che hanno ci ha permesso di realizzare il nostro sogno».