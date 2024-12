CERVETERI - Prosegue l'appuntamento con il Presepe Vivente nella città etrusca. E oggi torneranno a far il loro ingresso al Parco della Legnara anche i Re Magi. Si parte alle 16 con il corteo che sfilerà per le vie del centro storico fino ad arrivare all'interno del parco dove tra mercanti, pastori, artigiani e venditori si arriverà alla Natività. Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Sempre questo pomeriggio alle 17 in piazza Aldo Moro tornerà ad esibirsi sulla pista di pattinaggio la pluricampionessa mondiale di pattinaggio, Chiara Censori. Ad aprire le danze, invece, in attesa dell'arrivo dei Magi, ci penserà la simpatica vecchina che ogni anno, in sella alla sua scopa attraversa i cieli del mondo per portare dolci o carbone ai più piccini. Alle 15 l'appuntamento, sempre alla pista di pattinaggio, sarà infatti con "Aspettando la Befana"

