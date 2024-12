MONTALTO - La libreria indipendente "Il Bianconiglio" ha organizzato il quarto appuntamento della seconda edizione della rassegna "Maremma Storie: Incontri con gli Autori". Giovedì 11 luglio alle 19, nei giardini della biblioteca comunale di Montalto di Castro, sarà ospite Daniele Pasquini per la presentazione del suo romanzo Selvaggio Ovest, finalista al Premio Bancarella. Selvaggio Ovest è un western appassionante ambientato in Maremma alla fine dell'Ottocento. In un'Italia da poco unificata, i butteri della Maremma continuano a badare al bestiame e a difendersi dai briganti che infestano la zona.

Penna, un buttero abile e taciturno, insieme a suo figlio Donato, ha appena fatto arrestare Occhionero, uno dei briganti più temuti.

Nel frattempo, la giovane Gilda, figlia di un carbonaio, medita vendetta contro i complici di Occhionero, colpevoli di averle fatto del male. Mentre Occhionero prepara la sua fuga dalla caserma, presidiata dal vanesio Orsolini, arriva in Italia il Wild West Show di Buffalo Bill, uno spettacolo grandioso che, insieme a pistoleri e capi indiani, gira il mondo in cerca di guadagni e fama. Con lo Show che si sposta a Firenze, un furto di cavalli intreccia le vite dei protagonisti, innescando una serie di eventi che culmineranno in un drammatico scontro finale. Selvaggio Ovest è allo stesso tempo un romanzo d’avventura e un romanzo corale, un arazzo in cui le piccole vite risaltano vivide e indimenticabili sul grande intreccio della Storia. Con passione e meraviglia, Daniele Pasquini trasporta il West americano in terra toscana, trasformandolo in una leggenda quotidiana da tramandare a voce e da ascoltare con il cuore. Questo libro è per chi sa che quando un sentiero finisce, bisogna inventarne uno nuovo, per chi ha divorato “Lonesome Dove” di Larry McMurtry, per chi sta rincorrendo qualcosa di invisibile e lontano, e per chi dalla terra sente salire una nebbia profumata, l’odore della primavera imminente, una linfa verde che brilla come una promessa di gloria. L’evento, patrocinato dal Comune di Montalto di Castro, si terrà nel giardino esterno della biblioteca comunale.

