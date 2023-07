CIVITAVECCHIA – Doppio appuntamento nell’ambito delle due stagioni messe in piedi da Blue in The Face per la direzione artistica di Enrico Maria Falconi. "Avvistamenti" alle Terme della Ficoncella e "Approdi" alla Lega Navale.

Per “Approdi” domani sera alle 21,30 ci sarà il live di Erasmo Sabatini, una serata dedicata ai Pooh dal nome “Notte a sorpresa”. Guest star Mauro Rosati. Domenica invece si torna tra le vasche della Ficoncella con “S’Amavano”. “Approdi” e “Avvistamenti”, due nomi evocati che rispecchiano esattamente le location di dove vengono svolti.

La stagione alla Lega Navale, fortemente voluti dal presidente Dario Iacoponi, stanno ottenendo un ottimo riscontro. Ora, dopo il successo del 18 giugno scorso di Moby Dick e del 7 luglio con lo spettacolo "Il Cretino", scritto e diretto da Patrizio De Paolis che ha fatto registrare il tutto esaurito, si torna nella suggestiva location per un live da non perdere.

Inoltre, al Nuovo Sala Gassman proseguono le Letture ad Alta Voce dove Blue In The Face sta collaborando attivamente con la Fondazione Molinari.

Un luglio ricco di teatro, tante idee per questa associazione che riesce a produrre e a distribuire spettacoli che ottengono il favore del pubblico, permettendo al tempo stesso di poter godere di location eccezionali che la nostra città offre.

