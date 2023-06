TOLFA - Anche quest'anno il saggio spettacolo del Centro Artistico di Balletto di Marilena Ravaioli ha fatto furore e ha raccolto tantissimi applausi ed ovazioni. Domenica sera il pubblico delle grandi occasioni ha riempito il teatro Claudio per assistere allo splendido spettacolo di danza "Emozioni in movimento". Lo spettacolo delle etoile tolfetane è stato un vero tripudio di narrazione, energia, complicità, tecnica, sorrisi, magia e forti emozioni. Gli allievi sono stati orgogliosi e felici di esibire le competenze raggiunte presso il Centro Artistico Balletto, diretto magistralmente dalla professoressa Marilena Ravaioli con la preziosa collaborazione della mamma Anna e dell'allieva Carducci. "La danza promuove il valore della disciplina, della determinazione e del duro lavoro. Ballare è un’attività divertente, ma richiede anche tanto impegno, dedizione e rispetto delle regole di tecnica e di comportamento - spiegano la sindaca Stefania Bentivoglio, l'assessora alla Cultura Tomasa Pala e gli altri membri dell'amministrazione comunale. Per questo ringraziamo il Centro Artistico Balletto, magistralmente diretto dalla professoressa Marilena Ravaioli, per il ruolo formativo che svolge da anni per la crescita culturale, emotiva e sociale della nostra Comunità". Domenica sera ad aprire le danze "L'incantesimo della Rosa'', una dance Opera coreografata dalla insegnante Ravaioli ispirata alla fiaba: "La bella e la bestia". Moltissimi i personaggi sul palco, abiti coloratissimi e scenografie importanti. Questa parte dello spettacolo ha visto impegnate tutte le allieve della scuola: dalle più piccole alle più grandi, in un susseguirsi di quadri coreutici che hanno raccontato la storia mescolando danza, musica e recitazione. Applausi a scena aperta per la coreografia "Stia con Noi". Raffinato il momento dedicato alla tecnica classica, dove accanto alla danza di carattere, le allieve del Corso Intermedio si sono esibite in "Bach preludi e fughe", coreografia del maestro Alexander Floris riadattata dalla professoressa Ravaioli. Molto apprezzato l'assolo di Beatrice Gentili.

Si sono poi alternate le crew di hip hop: i "Tigers crew", i "Fenicotteri Rosa", i gruppi di tecnica modern e le coreografie in tv_style.

Molto applauditi gli assoli di modern della piccola Azzurra Rech, "Ice Ice Baby'' interpretato da Miriam Brunori e "Dance Is my DNA" dove ha danzato Giorgia Carducci.

Ha lasciato tutti con il fiato sospeso la danza aerea, dove si è affrontato il tema del peccato originale di Adamo ed Eva. Il pubblico travolto dalla musica e dalle evoluzioni aeree non ha esitato ad applaudire con entusiasmo. "Arrivo alla fine del corso accademico e allo spettacolo di fine anno sempre abbastanza provata, ma decisamente contenta, perché sono consapevole che i ragazzi del Centro Artistico Balletto in questi giorni vivono la danza per quella che è, una vera magia che rimarrà per sempre nei loro cuori - spiega la professoressa, ballerina, coreografa e showgirl girl, Marilena Ravaioli - insegnare danza per me non è solo far salire qualcuno sul palco per l'esibizione, ma è soprattutto fare capire loro ciò che c'è prima lo studio, la consapevolezza, la determinazione e l'impegno. Mi piace fare vivere loro la magia del teatro con un palco bello, accurato, con un lavoro creato appositamente per loro che possa valorizzarli, davanti ad un pubblico attento che possa applaudirli. Questo è quello che cerco di fare vivere ai giovani allievi ogni anno, uno spettacolo dove la qualità e la bellezza facciano la differenza. Vederli così felici ed entusiasti è la mia soddisfazione".