ALLUMIERE - Grande successo per il saggio spettacolo della New Dance Evolution Center di Isabella Superchi. Lo scorso mercoledi 26 giugno presso l’anfiteatro del Giardino Risanamento di Allumiere sono andati in scena tutti gli allievi della scuola di danza collinare "New Dance Evolution Center" della docente Isabella Superchi.

È dal lontano 2002 che questo centro artistico delizia e accontenta anche il pubblico più esigente con coreografie di classico contraddistinte da tecnica rigorosa, di moderno e di hip hop e con uno spazio dedicato ai Musical, dove la danza incontra anche il canto, per regalare emozioni a 360 gradi.

Anche quest’anno il saggio ha messo in evidenza tecnica, precisione ed eleganza con coreografie diverse, come "El Cid", "Il Soldatino e la Ballerina", "Mazurka" e "Walzer", per la parte classica e con la splendida "Knockin' on heaven's door" per il modern jazz. Non sono mancate grinta ed energia con le più piccoline della scuola, che si sono esibite in "Mambo Italiano", "Boom boom boom" e "Mediterranea". Per la parte relativa al musical, Isabella e le sue allieve hanno rappresentato un’originale revisione di "Cats", il famosissimo musical sulla vita dei gatti Jellicle, alle prese con la scelta del felino che più di tutti merita di rinascere a vita nuova nell’Heavingside Layer. Nella parte della gatta Grizabella ha cantato Marina Raia. "lnterpretare Grizabella the Glamour cat del musical "Cats", cantare "Memory" è una sfida per molte cantanti ,perché è un pezzo toccante e molto commovente - spiega la cantante Marina Raia -ringrazio Isabella Superchi per avermi dato la possibilità di collaborare insieme nel suo saggio di danza con le allieve della sua scuola New Dance Evolution Center , unendo il mio lavoro di cantante e il suo di ballerina: spero che il pubblico abbia apprezzato la performance. Grazie per i fiori e la meravigliosa teiera di "Alice in Wonderland". Ci rivediamo ad agosto".

A conclusione della serata si sono susseguite alcune coreografie di hip hop realizzate dall’insegnante Emanuele Brughitta, ballerino della scuola "Sweet Faces Hip Hop School" di Antonio Carrasco, con il quale alcune allieve hanno studiato per la prima volta questo genere durante l’anno. "È stata una bellissima serata e ringrazio le mue adorate allieve, dalla più piccola alla più grande: grazie a loro di cuore perché sono loro la motivazione più importante per fare e creare tutto questo ed è grazie a loro che tutto questo è possibile. Le piccoline del primo corso, con la loro dolcezza ed energia, hanno danzato regalando sorrisi e applausi: per la maggior parte di loro, era il primo saggio di danza e sono state bravissime. Complimenti alle allieve del secondo corso: precise, pulite, deliziose in ogni coreografia. Bravissime le allieve del terzo corso che, anche se durante l'anno mi fanno "urlare", alla fine, sul palco si trasformano e mi danno tante soddisfazioni. Gruppo medie e grandi. Che dire? Non c è bisogno di tante parole: hanno già detto tutto e dimostrato tutto ogni volta che si esibiscono. Grazie a loro che sono sempre in continua evoluzione io e anche loro.

Grazie al Maestro di Hip Hop Emanuele Brughitta: è stata la nostra prima esperienza con uno stile diverso. Grazie mille a lui da parte dei gruppi hip hop e siamo tutti prontissimi per il prossimo anno. Grazie anche a Marina Raia, la nostra cantante. Unire la danza e il canto rende tutto più magico ed emozionante. Grazie a lei per essere stata con noi. Auspico insieme tante altre prossime collaborazioni. Ringrazio Giada Franchi allieva e, soprattutto, un'amica su cui puoi sempre contare. Grazie a lei che non mi dice mai di no e condivide con noi ogni momento. Grazie anche a Eleonora per le scenografie e a Chiara Stampigioni per le presentazioni. Ringrazio l'associazione Volley Allumiere per le prove in palestra. Grazie anche a Tommaso e Davide, per l'aiuto trasporto e Luci. Grazie di cuore ad Ylenia e ad Anna Fedeli. Ringrazio tutte le mamme e quelle del "Gruppo pomeridiano addette ai lavori", sempre pronte e scattanti e sempre "Super operative". Grazie di cuore a tutti/e per continuare a sognare tutti insieme".

Per chi fosse interessato ad entrare a far parte del centro artistico l'insegnante Isabella Superchi ricorda che le iscrizioni ai corsi di Propedeutica, danza classica e moderna, hip hop, pilates, posturale, fitness e superjump (con l’insegnante Isabella Superchi) partiranno dal 2 settembre 2024.