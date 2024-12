BAGNOREGIO – Times Square è l’incrocio più famoso al mondo nonché una delle icone di New York soprattutto per i cartelloni pubblicitari animati e digitali. Da qui l’idea di Alma Civita Studio di salutare il nuovo anno con una promo di pochi secondi: Are you ready for a New Year with Alma Civita Studio always next to you. Lo studio con sede a Lubriano serve una clientela americana che da diversi decenni gravita nell’orbita di Civita di Bagnoregio. Un percorso iniziato sin dagli anni Sessanta con la presenza nella Tuscia di Astra Zarina, straordinaria protagonista dell’architettura americana del dopoguerra. Sulla scia di questa tradizione l’architetto Alessandra Rocchi e lo staff di Alma Civita sbarcano nel 2024 a New York con un progetto internazionale e e lanciano i loro auguri di buon anno al mondo.