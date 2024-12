Nuovo appuntamento della rassegna pensata per i bambini A teatro in famiglia, nata nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Viterbo e Atcl Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Sabato 2 marzo alle ore 18 arriva al Teatro dell’Unione Malefici di Fondazione Aida, drammaturgia di Dario Vergassola, regia di Manuel Renga, il musical per famiglie dedicato ai cattivi delle fiabe.

Com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così?

Il comico, scrittore, attore e cantautore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi, ponendosi queste domande: nasce così “Malefici”, uno spettacolo per riflettere perché gli antagonisti delle fiabe sono diventati così, senza giustificare le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate.

Interpreti d'eccezione sono I Muffins, quartetto artistico formato dal cantautore Stefano Colli (finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro su RaiUno e concorrente della 6ª edizione di The Voice of Italy nel team Gigi D’Alessio) e dai tre performer Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti.

I protagonisti sono la Regina cattiva, ossessionata dall'idea di essere bella e se un tempo c'era lo specchio a testimoniare la sua bellezza, oggi si fa direttamente i selfie con lo smartphone; il Gran visir, il personaggio più antipatico e scorbutico di tutti; la Strega del Mare che finalmente può fare a meno di avere una voce potente, perché oggi ci sono i microfoni; il Lupo delle fiabe, storicamente cattivo, che in realtà è vegano, ma si vergogna ad ammetterlo in pubblico.

«Ognuno - spiega Vergassola - racconta il suo disagio nel sentirsi cattivo o addirittura nel fingersi più cattivo di quello che è. I quattro anti-eroi si trovano nell'ascensore di un palazzo, senza sapere di essere diretti tutti nello stesso posto, ovvero dall'analista.

Ogni piano svela le difficoltà e i problemi che si porta dietro ognuno di loro. L'amicizia che s'instaura diventa una terapia di gruppo.

I miei amici di oggi sono gli stessi che venivano con me alle elementari e alle medie, perché con gli amici di vecchia data non si deve far finta di essere qualcun altro: è una fatica in meno, che trovo terapeutica. Quando si diventa grandi, si ha voglia di capire quello che c'è dietro le cose, anche dietro un comportamento strano, frutto magari di un disagio che non è stato espresso, di qualcosa che non è andato nel verso giusto. Probabilmente se fossero stati sorvegliati e guidati meglio, i cattivi delle fiabe sarebbero cresciuti bene e oggi vivrebbero anche loro felici e contenti».

Lo spettacolo è in replica al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro domenica 3 marzo ore 18 grazie alla collaborazione con il Comune di Montalto di Castro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA